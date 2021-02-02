Büyükşehir Belediyesi İshak Refet Işıtman'ın "Gazi Ayıntab'a Selam" kitabını yeniden yayımladı
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Büyükşehir Belediyesi İshak Refet Işıtman'ın "Gazi Ayıntab'a Selam" kitabını yeniden yayımladı

02.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:16
Büyükşehir Belediyesi İshak Refet Işıtman'ın

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR AŞ, kente "Gazi" unvanı verilmesinin 100. yıl dönümü kapsamında İshak Refet Işıtman'ın "Gazi Ayıntab'a Selam" adlı kitabını bugünün Türkçe'si ile yeniden yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR AŞ, kente "Gazi" unvanı verilmesinin 100. yıl dönümü kapsamında İshak Refet Işıtman'ın "Gazi Ayıntab'a Selam" adlı kitabını bugünün Türkçe'si ile yeniden yayımladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitapta Gaziantep'in işgal yıllarındaki mücadelesi, teşkilatlanması anlatılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAZİKÜLTÜR AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, tarihten bugüne Gaziantep'ten birçok önemli simanın çıktığını, bunlardan birinin de bağımsızlık mücadelesinde ön saflarda yerini alan bu mümtaz şahsiyetlerden İshak Refet Işıtman olduğunu kaydetti.

Kitabın bugünün Türkçe'sine uyarlanarak basıldığını belirten Yakar, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in işgal yıllarının, mücadelesinin, teşkilatlanmasının, acılarının ve feryatlarının kelimelere güçlü bir şekilde dökülmüş hali olan ve İshak Refet Işıtman'a ait şiirlerden oluşan 'Gazi Ayıntab'a Selam' kitabının tıpkı basımını, günümüz Türkçesi'ne aktarılmış halini içermektedir. Aynı zamanda kitapta İshak Refet Işıtman'ın hayatı, şahsi belgeleri ve fotoğrafları da yer almakta olup basılışının yüzüncü yılında Gazi Ayntab'a Selam şiir kitabını yeniden hatırlatmakta ve konu edinmektedir."

İshak Refet Işıtman

1891 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi.

Mücadeleyle geçen hayatı içerisinde eğitimine de büyük önem verdi ve üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Akabinde Balkan Savaşları'na katıldı ve 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine cepheye çağrıldı.

Işıtman, eğiticiydi.

İlk olarak Gaziantep'te 1914 yılında öğretmenlik hayatına başladı ve vefatına kadar vazifesinin başından ayrılmadı.

I. Dünya Savaşı'nın akabinde Mondros Mütarekesi'nin imzalanması ile Gaziantep, İngilizler tarafından işgal edildiğinde zaman kaybetmeden memleketine geldi.

Milli Mücadele döneminde çeşitli cephelerde görev aldı. Çok sevdiği Gaziantep'inden her daim haberdar oldu ve bunu kelimelere döktü. Cumhuriyetin ilanının ardından aktif bir şekilde birçok görevde bulunan Işıtman, öğretmenliğinin yanı sıra Türk Dil Kurumu üyeliği, Diyarbakır milletvekilliği, muhtelif şehirlerde Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı, halk kültürü ile Türkçe üzerine birçok yayın yaptı.

17 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da vefat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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