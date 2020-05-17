Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası aralık ayında yapılacak
Türkiye Kick Boks Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce ertelenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın bu sene içerisinde yapılacağını duyurdu.
17.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:26
Türkiye Kick Boks Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce ertelenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın bu sene içerisinde yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Daha önce Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 5-13 Aralık 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek." denildi.
Kaynak: AA