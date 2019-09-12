Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları açıklandı

12.09.2019 17:06

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, büyükelçi ve daimi temsilci atamalarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Haldun Tekneci Hanoi Büyükelçisi, Mehmet Metin Eker İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Togan Oral Aşkabat Büyükelçisi, Mustafa Osman Turan Dakka Büyükelçisi, Mahinur Özdemir Göktaş Cezayir Büyükelçisi, Rakibe Demet Şekercioğlu Kolombo Büyükelçisi, Hasan Mehmet Sekizkök Üsküp Büyükelçisi, Mustafa Özcan Minsk Büyükelçisi, Suat Hayri Aka Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı(ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Süleyman İnan Özyıldız Tallin Büyükelçisi, Ufuk Ekici Nur-Sultan Büyükelçisi, İsmail Aramaz Amman Büyükelçisi, Mehmet Erkan Aytun Guatemala Büyükelçisi, Hasan Ulusoy Brüksel Büyükelçisi, Aylin Sekizkök Sofya Büyükelçisi, Nuri Kaya Bakkalbaşı Antananarivo Büyükelçisi, Fatma Pihava Ünlü San Hose Büyükelçisi, Yeşim Kebapçıoğlu Santo Domingo Büyükelçisi, Bengü Yiğitgüden Port of Spain Büyükelçisi, Tolga Bermek Banjul Büyükelçisi, Kemal Kaygısız Encemine Büyükelçisi, Orhan Işık Viyentiyan Büyükelçisi, Gülcan Akoğuz Santiago Büyükelçisi ve Nilüfer Erdem Kaygısız da Librevil Büyükelçisi olarak atandı.

Kaynak: DHA