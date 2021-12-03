Büyükelçi Başçeri'den KKTC Engelliler Spor Federasyonuna ziyaret - Haberler
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Büyükelçi Başçeri'den KKTC Engelliler Spor Federasyonuna ziyaret

AA / Ali Ruhluel - Haberler | Güncel
Büyükelçi Başçeri'den KKTC Engelliler Spor Federasyonuna ziyaret

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla KKTC Engelliler Spor Federasyonunu ziyaret etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla KKTC Engelliler Spor Federasyonunu ziyaret etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi'nde yer alan Federasyon lokalindeki ziyarette konuşan Başçeri, ortaya koyacağı faaliyetlerde her zaman Federasyonun yanında olacaklarını, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Başçeri, Federasyonun engelli bireylerin spor vesilesiyle topluma tam ve etkin katılımını hedefleyen çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Gün vesilesiyle Federasyonu ziyaret etmek istediklerini ve iki engelli bireye sporcu sandalyesi takdim ettiklerini belirten Başçeri, engelli bireylerin her alanda hayatını kolaylaştıracak adımların atılmasının önemini vurguladı.

KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Türkiye'de daha güçlü bir takım ile sahaya çıkmasını istediklerini ifade eden Başçeri, "Sizin başarınız bizim gururumuzdur. Büyükelçilik olarak desteğimiz sürecek." dedi.

Başçeri'ye Büyükelçilik Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam eşlik etti.

Büyükelçi Başçeri'den KKTC Engelliler Spor Federasyonuna ziyaret

Büyükelçi Başçeri'den KKTC Engelliler Spor Federasyonuna ziyaret

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AA / Ali Ruhluel - Son Dakika Haberleri

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