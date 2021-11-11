BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 83. YILINDA TÖRENLERLE ANILDI

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Denizli'de törenle anıldı.

Valilik önünde düzenlenen törene; Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Bulut, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Baro Başkanı Av. Adnan Demirdöğer, Vali Yardımcıları Mehmet Okur, Ali Nazım Balcıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Levent Güldoğuş, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Müdürleri, Sivil, Askeri ve Adli Erkan, Şehit yakınları, Gaziler, Siyasi Parti Temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09: 05'te iki dakika boyunca siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşımız okunarak Valilikte düzenlenen anma programı sona erdi.

Valilikte düzenlenen anma programından sonra Erbakır Fen Lisesi tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan gösterinin ardından sevdiği türküleri söylediler.

Resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere Valimiz Sayın Ali Fuat Atik tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı sonra erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet