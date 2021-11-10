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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde anma programı düzenlendi.

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde anma programı düzenlendi.

Kahta da, hükümet konağı önünde düzenlenen anma programında Kaymakam Selami Korkutata, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Gölbaşı

Kaymakamlık binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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