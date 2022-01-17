Bütçe uygulama sonuçları (1) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe uygulama sonuçları (1)
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 36,8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira, giderleri de yüzde 32,9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 36,8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira, giderleri de yüzde 32,9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Aralık 2021'de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 135 milyar 71 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 100,9 artışla 280 milyar 814 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 145 milyar 743 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 32,9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 9,7 arttı ve 192 milyar 244 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılında 192,2 milyar lira açık verdi

 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Merakla beklenen tarih netleşti

Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Merakla beklenen tarih netleşti

 Türkiye Uzay Ajansı, 'Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı' iddialarını yalanladı

Türkiye Uzay Ajansı, "Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı" iddialarını yalanladı
AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title