Bursaspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

26.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:02

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un, Antalya'daki devre arası kamp programı belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlı takım, 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Side'de kamp yapacak.

Bursaspor, 8 Ocak'ta Trabzonspor, 11 Ocak'ta ise İttifak Holding Konyaspor ile hazırlık maçları oynayacak.

Kaynak: AA