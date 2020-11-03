Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak
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Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak

03.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:11
Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın Bursaspor ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasındaki önemli mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılığını Necmi Demir ve Mehmet Kirişçioğlu yapacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçın galibi bir üst tura yükselecek. Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Vefa Temel, Ramazan Keskin ve Burak Kapacak, bu maçta forma giyemeyecek. - BURSA

Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak
Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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