Bursaspor, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiraladı
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Bursaspor, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiraladı

Bursaspor, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Burak Kapacak transferi karşılığında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiraladığını resmen açıkladı.

Bursaspor, Burak Kapacak transferi karşılığında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kiraladığını resmen açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transferleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp bu kez de Burak Kapacak karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek'i resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İsmail Yüksek'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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