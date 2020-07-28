Bursaspor'dan futbol okulları açıklaması Bursaspor Kulübü yaptığı açıklama ile futbol okullarını sattığına ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bursaspor Kulübü yaptığı açıklama ile futbol okullarını sattığına ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bursaspor Kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kamuoyunda çıkan haberler le ilgili olarak; Kulübümüzün futbol okullarını sattığına ilişkin haberler asılsızdır. 14 Ocak 2020 tarihinde Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda konusunda uzman akademi ve futbol okullarında görev yapmış kişilerin, mevcut futbol okullarımız hariç olmak üzere 3+2 yıllık sözleşme ile BURSASPOR isim hakkı verilmiştir.Konuşulanın aksine, Kulübümüze olan taahhüt bedelleri peşin olarak değil, aylık olarak ödenmektedir.Mevcut futbol okullarımız Kulübümüze bağlı olarak faaliyetlerine aynen devam etmektedir. Pandemi sürecinde çocuklarımızın sağlığının etkilenmemesi adına sadece ara verilmiştir.Anlaşma tarihi itibari ile Merkez, İlçelerimiz ve Yurtiçindeki toplam okul sayımız 9 iken bugün itibari ile Bursa Merkez, İlçelerimiz ve Türkiye Genelinde toplam 88 okul olarak hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda yaklaşık 10.000 Minik Timsahımıza BURSASPOR ARMASI'nı emanet ederek hedefimiz hem Kulübümüze kalıcı gelir kazandırmak, hem de Bursaspor sevgisini çoğaltarak zeki, ahlaklı ve yetenekli oyuncular yetiştirmek. Bunun yanında Temmuz ayında Hollanda'nın Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde de yeni futbol okullarımız hizmete girmiş bulunmaktadır.

Yapmış olduğumuz çalışma İsim hakkı geliri dışında, store gelirleri ile yıllık organizasyon gelirleri ayrı olmak kaydı ile, tamamen Kulübümüze gelecek yıllar ile ilgili devamlılık arz eden bir gelir olması yolundaki projemiz Türkiye ve Dünya genelinde Bursaspor'un ismini geniş bir kitleye ulaşmak için atılmış bir adımdır."

- Bursa

Kaynak: DHA