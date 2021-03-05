Bursaspor Basketbol Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurul'a gidiyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Seçimli Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu. 14 Eylül 2020 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Bursaspor Basketbol Kulübü'nün, Olağan Genel Kurulu 1. Toplantısı, 20 Mart Cumartesi günü saat 15: 00'de Barış Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılacak. İlk genel kurul oturumununda yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda 2. toplantı 28 Mart Pazar günü saat 15: 00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı; "14/09/2020 tarihinde kuruluşu yapılan Bursaspor Basketbol Kulübü Derneğinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 62. Maddesi gereği kuruluşundan itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısının yapılarak zorunlu organlarının oluşturulması gerekmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığının "Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği" emri ile derneklerin genel kurul toplantıları ertelenmiştir. 1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde "Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir." maddesine binaen Bursaspor Basketbol Kulübü Derneğinin zorunlu organlarının oluşturulması için Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu I. Toplantısı 20.03.2021 Cumartesi günü saat 15: 00'de Barış Gençlik ve Spor salonunda yapılacaktır. İlk genel kurul oturumununda yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda II. Toplantı 28.03.2021 Pazar günü saat 15: 00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem: 1. Açılış2. Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi,3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,4. Gündemin Genel Kurul'a sunulması,5. Tahmini Bütçe Oylaması6. Başkan adaylarının konuşmaları,7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi8. Dilek ve Temenniler,

9. Kapanış

Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanlığı için aday olacakların yönetim listelerini 12 Mart 2021 Cuma günü saat 10: 00 ile 17: 00 saatleri arasında Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL