Bursaspor Başkanı Kamat: Ali Akman'ın yaptığı Bursaspor'a çok büyük ihanettir

Bursaspor'da başkanlığa yeniden aday olan mevcut başkan Erkan Kamat, Ali Akman konusuna ilişkin "TFF'ye tavrımı gösterdim, bu oyuncunun burada durması bizim için kabul edilebilir değil. Kendisi Bursaspor'u kalbinden sökmüş, aile imza parası dahi almış.

Bursaspor'da başkanlığa yeniden aday olan mevcut başkan Erkan Kamat, Ali Akman konusuna ilişkin "TFF'ye tavrımı gösterdim, bu oyuncunun burada durması bizim için kabul edilebilir değil. Kendisi Bursaspor'u kalbinden sökmüş, aile imza parası dahi almış.Ali Akman'ın yaptığı Bursaspor Kulübü'ne yapılmış çok büyük bir ihanettir" dedi. Kamat ayrıca, Mustafa Er'e bugüne kadar verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, "20 yıllık tecrübeli bir hoca değil, kısa süreli çalışmaları var. O görevi verdik, belli noktaya kadar iyi performans gösterdiler" şeklinde konuştu.

Bursaspor'da 5 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa yeniden aday olan mevcut başkan Erkan Kamat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kamat, güç birliği içerisinde Bursaspor'un özlenen günlerine getirmek istediklerini kaydetti. Camiayı rencide etmemek için konuşmadıklarını belirten Kamat, sadece Bursaspor sevgisiyle göreve geldiklerini söyledi. Kendisine inanmayanların, muhasebeye dilekçe vererek kayıtları alabileceğini söyleyen Kamat, Bursaspor Kulübü kayıtlarında hiçbir şekilde usulsüzlük olmadığını ifade etti. "BURSASPOR'U KOLLAMAYA ÇALIŞIYORUM, BU YÜZDEN KONUŞMADIM"

Bursaspor Kulübü'nün maddi anlamda bir hareket kabiliyetinin bulunmadığını belirten Kamat, "Temlikler, hacizler, Bursaspor'un bütün banka hesaplarında bloke vardır. Bankalar taarruza geçti, Bursaspor'a zarar verdiler. Bursaspor'u kollamaya çalışıyorum bu sebepten dolayı konuşmadım. Finansal anlamda Bursaspor'un zararının 1,5 milyon TL olduğunu düşünüyorum. 2013'ten sonraki dönemde başkan ve yöneticilerin, Bursaspor'un elinde bulundurduğu marka değerleri yok olmuş. Kıymetli oyuncular gitmiş, bunların tamamına borçlanılmış, 46 tane dosya var. Gece gündüz bunlarla uğraştım. Mahcup olmamak için bir şeyler yaptım" dedi."BURSASPOR'UN İLK MAÇINA ÇIKABİLMESİ İÇİN 7 GÜNDE LİSANS ÇIKARTTIK"Ağır eleştirilerin geldiğine işaret eden Kamat, "Kırılmıyorum, sessiz kalıp iş yapmayı tercih ettim. Hatam olarak gördüm, sineye çektim. Göreve devam edersek eğer, mutlaka basın ile ilgili danışma kurulu kurup, daha özverili çalışıp hareket edeceğiz. Bütün arkadaşların kendi birimlerinde, hizmet etmek için bilgi vermesi gerekiyor. Biz o kadar yetkili, etkin bir şekilde bilgi veremediğimiz için, bunu kabul ettim. Basın kurulunda hepinize bilgiler verilecek, o bilgilerle mahcup olmayacaksınız. Başkan adayı 2 arkadaşımız bir şeyler söylüyor. Yaptıkları toplantılarda söylediklerinin bir çoğunda doğruluk payı olmadığını söylüyorum. Doğruluk payı olan şeylerin hepsi burada. Hiçbir kimse beni arayıp da bilgileri bize verin çalışalım demedi. Kendileri bir takım bilgiler alıyorlar, herhalde FIFA'da, CAS'ta, federasyonda ya da kulüpte ajanları var. Bilgi akışı sağlıyorlar, bütün bilgi burada. Bursaspor'un en önemli şahsiyetlerinden biriyim ben. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapabileceklerimizin bir kısmı. Göreve geldik, 7 günde Bursaspor'un ilk maçına çıkabilmesi için lisans çıkardık. 8 dosyayla federasyona çıkarma yaptık 31 Aralık 2021 tarihinde" diye konuştu."ALİ AKMAN'IN YAPTIĞI, BURSASPOR KULÜBÜ'NE ÇOK BÜYÜK BİR İHANETTİR"Ali Akman'ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer sürecine açıklık getiren Kamat, "Ali Akman'ın sözleşmesi 2021 Mayıs sonu itibarıyla serbest kalma durumundaydı. Biz de kendisiyle defalarca yapmış olduğmuz toplantılarda kendisinin Mesut Mestan döneminde kesinlikle kabul görmediğini, rencide edildiğini bunları kendisi söyledi. 'Kayda alınmadığımdan dolayı ben de sözleşmem biteceği için uzatmayı düşünmüyorum başkanım' dedi. Güzel bir ilişki içinde, ikna için var gücüyle çalıştım, ailesiyle, amcasıyla toplantılar yaptım. İstanbul'a bizzat gittim. Eğer İngiliz kulüplerinden herhangi bir kulübe transfer olursa, biz o transferi gerçekleştirelim Bursaspor'a kaynak sağlayalım o kulüpler de hatırdan dolayı 2 sene daha burada kiralık oynamasını sağlamaktı. Baştan bunu görüştük, maalesef kulüpler çok iyi bilirler, sözleşmeleri sona erecek oyuncuları daha iyi şartlarda transfer ederler. Alinur Aktaş'ın çok önemli girişimleri oldu, ailesiyle iyi dostlukları var. Kendisi girişimlerde bulundu. Biz de fedakarlık yapalım diyen kişi Alinur Beydir. Başkan olarak protokole imza atayım üstünü siz doldurun dedim. İstediğiniz şartları doldurabilirsiniz dedim, gitmesini istemiyoruz diye. Ailenin fertleri nihai bir sonuca vardılar. Tabii biz bunu bilmiyoruz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde milli takımın kampında Frankfurt yetkilileriyle özellikle Ayhan Akman'ın ziyarette bulunduğunu gördük. Milli takım kampında bir futbolcunun transferi için kulüp yetkilileri, aile bireyleri, menajerler kamp yapılan odada ön protokol yapıp resim paylaşacaklar. Ahlaksızlık olarak nitelendiriyorum, federasyona bunu söyledim. Kadro dışı bıraktık. Program verdik altyapıda devam etsin diye. Programa uymadı. 2 rapor aldı, can güvenliğim yoktur diyerek 27 tane çevik kuvvet polisiyle kulübe geldi, babasıyla raporu teslim etmek için. Şaşırdık kaldık. Altyapıda antrenman yapamayız, iskelet, ölüm pankartlar asılmış Vakıfköy yoluna giremeyiz dediler. TFF'ye tavrımı gösterdim, bu oyuncunun burada durması bizim için kabul edilebilir değil. Kendisi Bursaspor'u kalbinden sökmüş, aile imza parası dahi almış. 5,5 sene altyapıda oynamışsın, ablaları çamaşırlarını yıkamış, karnını doyurmuş, sözleşme uzatmayıp bedelsiz gideceksin. Daha ağır şeyler söylerim de gerek yok. Sonra biri çıkıyor 'Erkan bey kaç para aldınız' diyor, utanmaz. Yetiştirme bedeli 304 bin Euro'dur. Bursaspor'un açılan ayrı bir hesabına parayı transfer ettirdim, o gelen para ile bir takım ödemeler yaptım. Nereye ödendiği bellidir. Ali Akman'ın yaptığı Bursaspor Kulübü'ne yapılmış çok büyük bir ihanettir" diye konuştu."BİRÇOK YERDEN TEKLİF GELDİ OYUNCULARA, DEĞERİNİ BULMADIĞI İÇİN SATMADIM"Oyuncuların satışı için değerlerinin verilmesi gerektiğini belirten Kamat, "Birçok yerden teklif geldi oyunculara, değerini bulmadığı için satmadım. Satardım öderdim ödemeleri, yetkili başkanım, kimse bir şey diyebilir mi? Genel Kurul yetkiyi vermiş, kullanmadım bazı yerlerde. Her şeye yetki kullanırsanız Bursaspor paçavraya döner. Pandemide İspanya'da, Portekiz'de avukatlarla görüşme yaptım. Göreve devam edersek transfer tahtasının açılmasıyla ilgili tüm raporları aldım. Bedeli 7 milyon 263 bin Euro + 8 milyon 68 bin TL. 85 milyon TL'ye yakın, 46 dosya. Hepsi burada, belgeleriyle. Kimse dosyanın sahipleri, haftaya Amerika'ya gideceğim göreve devam edersek. Adam İngiltere'den finansmanını yapmış, Portekiz kulübü satın almış ama İngiltere'deki finansmanını yapan Amerikalı, sanki uyuşturucu kaçakçılığı. Ben o adamı da buldum, pazarlıkta adamın böbreklerinin yerlerini değiştiririm. 85 milyon TL dosyaların maliyeti. CAS karar vermiş ödemek zorundasın. -3 puan cezası almamak için 27 dosya temizledik. Pazarlıklar yapmamız gerekiyor. Bazıları 410 bin Euro alacağını bir şirkete satmış, 4 sene dava mı bekleyecek ama şirket orada parayı bekliyor, ödeyeceksin diyor. Ekonomi şartlarından dolayı tahtayı açma ihtiyacımızı bildikleri için burunlarından kıl aldırmıyorlar, ben onları da ameliyat yapacağım, 46 dosyayı temizleyeceğim" şeklinde konuştu."TRANSFER TAHTASINI AÇTIRACAĞIM"Göreve gelmesi halinde 1 ay içerisinde tüm görüşmeleri bitireceğini dile getiren Kamat, transfer tahtasını da açtıracağını söyledi. Sözleşmesi sona eren teknik direktör Mustafa Er'in durumuna ilişkin de konuşan Kamat, "Göreve geldiğimizde altyapıdaki oyuncularımızın ağabeyi olacak, onarla birebir ilgilenecek karakter tanımlı kişi Mustafa Er'di. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mustafa Er, 20 yıllık tecrübeli bir hoca değil, kısa süreli çalışmaları var. O görevi verdik, belli noktaya kadar iyi performans gösterdiler. Adana Demirspor deplasmanında 2-1 kazandık, Bursa'ya dönüşte herhalde virüs bulaştı. Yayıldı. 32 oyuncumuza sıçradı, hocalarımız da koronavirüse yakalandı. Biz tesisleri karantinaya aldık. 3 oyuncu yoğun bakımda yattı. 45 günde 5 maç oynadık 4 mağlubiyet 1 beraberlik. Oradaki 5 maçta kaybedilenler puan hesabımızın dengesini bozdu. Bütün oyuncuları tek tek kucakladım, para pul şöhret önemli değil, yaşadıklarımızı biliyoruz, Allah kimsenin sağlığını bozmasın dedim. 1 yıllık protokol yapılmıştı, bize teveccüh gösterilirse gerekli toplantıları yapacağım. Bursaspor için en sağlıklı en doğru kararı vereceğimden herkes emin olsun. Görevini en iyi şekilde tamamlamış bir şahsiyettir Mustafa Er" dedi."FEDERASYONDAN GELEN PARA, BANKANIN FAİZİNİ KARŞILAMAMIŞ"Aşağı yukarı 170 milyon Dolar civarında bir varlıktan Bursaspor'un bu hale geldiğini söyleyen Kamat, "Burada en çok paraların gittiği noktalar yabancı futbolcular ve yabancı hoca transferleri. Aynı mevkiye 3 oyuncu alınmış, böyle transfer politikası mı olur? Göndermek için para harcanmış, futbolcu geliş gidiş zararları, değerli futbolcularımızdan kazanlanlar yok olmuş. 570 milyon TL borç var. 152 dosya var. Göreve geldiğimizde tüm maaşları ödedik, Mesut Mestan kayıtlarında 87 milyon TL para kasaya girmiş deniliyordu, 103 milyon TL para girmiş. Personellere ödenmemiş, doğalgaza 830 milyon TL ödenmemiş, 3 milyon TL elektriğe ödenmemiş. Bu para nereye gitti açıklama yapsınlar. Sezonu en verimli şekilde finanse edelim diye geldik, kendilerini borçlandırmışlar. Bir dilekçe yazın kulübe alın. Mestan'ın evrakları var 5 milyon 320 bin TL çek yazdırmış kendisine, bankadan vurdurmuş resmiyete sokmuş alacaklı. 7 milyon 687 bin TL, Dolar, Euro, altın borçlandırmış kayıt burada. Çeki resmiyete sokuyorsun, istediğin zaman bu parayı tahsil edersin gelecekte demek. Hiçbir yöneticimin ve benim Bursaspor'dan alacağı yoktur. Bankaların faizi yıllık 18 milyon 896 bin TL. Federasyondan gelen para 18 milyon 40 bin TL, fazini bile karşılamamış. Bursaspor'un kuruluşu 1963. 1963'ten sonra kulübün borçsuz geçirdiği bir sene varsa inceleyin, nedir biliyor musunuz? 2020/21 sezonu. Bizim sezonumuzda bir lira borçlanmadı bu kulüp, bir oyuncu da satmadı. Kendi yöneticilerimi alkışlamak istiyorum" açıklamalarında bulundu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın, futbolcu ödemelerini gerçekleştirdiği belirten Kamat, kendilerine teşekkür etti."2 AHLAKSIZ ARKADAŞI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"Futbolcuların bildirisine de değinen Kamat, "Atılan imzalarda başı çekenleri çok iyi biliyorum, bütün futbolcularla konuştum. İki arkadaşın dışında tüm futbolcuların söylediği biz bu maddeyi okumadık, imzalarımız kontrol edilsin dediler. Bunun öncülüğünü yapan 2 ahlaksız arkadaşı Allah'a havale ediyorum. Onları bu işe sokan arka plandaki arkadaşları biliyorum, sineye çektim. İstesem 10 kişiyi kadro dışı bırakabilirdim. 16-17 yaşındaki cahil çocuklar, başını çeken insanlara ayak uydurdular Bununla ilgili açıklama dahi yapmadım, yapsam orada futbol hayatını, yaşam tarzını bile değiştirebilecek 2 insan vardı, onu da söylemedim" dedi."BARCELONA SCOUT EKİBİNDEN BİR KİŞİ GELİP OYUNCU İZLEDİ""Kendimi başarılı görüyorum" diyen Kamat, oyuncuların geleceğine ilişkin soruya yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursaspor'un içinde bulunduğu durumda 5 milyon Dolar kaynak sağlanıp, 5 milyon Dolar çevreden oluşturulursa, 10 milyon Dolar ile sistem ilerler demiştim. 5 milyon Dolar'ı biz zaten sağladık. Emirhan ve Burak Kapacak'ın tüm haklarını ödedim. Protokollü oyunculardır. Onur Atasayar, 'kulüp çok istiyor beni çağırın sözleşme yapmaya hazırım' dedi. Ataberk Dadakdeniz ile ilgili 3 toplantı yaptım, kongreyi bekliyorum, sözleşmeyi uzatmıyorum diyor. Ataberk altyapıdan yetişen bir oyuncu, 8,5 yıldır hizmeti var. 608 bin Euro yetiştirme bedeli var. Menajeri yurtdışında 2 kulüple görüşüyorum dedi, ben de sözleşmeye 750 bin Euro serbest kalma maddesi koyalım dedim. Bir oyuncumuza Barcelona'dan scout ekibinden biri geldi, performansı değişmesin diye söylemedim. Olumlu rapor verdi, bütçe ayırıp tekrar döneceğiz dediler. Bizim oyuncumuzun Barcelona'da olması, kaynak aktarımı ve Barcelona'dan ikinci satıştan pay vermesi kadar güzel bir protokol olamaz, orada maddiyatı düşünmem, kalibreyi düşünürüm. Tahtayı açacağım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural