Bursalı karoseri sektörü firmaları ABD pazarında

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) karoseri sektörü, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında ABD'de düzenlenen LCT Show International Fuarı'na katıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve BTSO'nun destekleriyle yürütülen Ur-Ge Projesi kapsamında firmalar, otomotiv sektörünün önemli alanlarından biri olan karoseri sektöründe ihracatı artırmak için Las Vegas'ta 36'ncısı düzenlenen fuara katılarak sektörde küresel ölçekte güçlü olan PREVOST, Executive Coach Builders, MCI (Motor Coach Industries) ve Tiffany Coachworks firmaları ile iş görüşmesi gerçekleştirdi. Uluslararası firmaların üretim tesislerinde incelemelerde de bulunan heyet, ABD pazarında yeni iş bağlantıları kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv sektöründe Türkiye'nin lider kenti olan Bursa'nın karoseri sektöründe tecrübeli firmalara sahip olduğunu aktardı.

Karoseri sektöründe 1950'li yıllardan bu yana doğal bir kümelenmeye sahip Bursa'nın sektördeki ihracat potansiyelini artırdığını kaydeden Burkay, "Sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Son 7 yılda Küresel Fuar Acentesi, Ur-Ge Projesi, Ticari Safari Projelerimizin destekleriyle kentimize bin 550'ün üzerinde yeni ihracatçı kazandırdık. Karoseri sektöründe 70 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip olan Bursa'nın sektördeki ihracatını artırmak için yurt dışı programlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mercedes Benz of Beverly Hills firması ve Los Angeles Dünya Ticaret Merkezi'ni de ziyaret eden heyete, Los Angeles Economic Development Corporation (LAEDC) kurumunda Kaliforniya eyaletinde bölgesel iş imkanları, yatırım olanakları, elektrikli araçların ve ulaştırma-yolcu taşımacılığının geleceği hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA