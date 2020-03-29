Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu
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Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu

Bursalı gazeteci, çektiği videoyla, işitme engellilere işaret diliyle 'Sokağa çıkmayın' çağrısı yaptı.

29.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:50
Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu

Bursalı gazeteci, çektiği videoyla, işitme engellilere işaret diliyle 'Sokağa çıkmayın' çağrısı yaptı.

Bütün dünyada hayatı kabusa çeviren koronavirüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'yi de etkisi altına alan virüs çok kısa sürede ülkemizde de ölümlere sebep olmaya başladı. Devlet yöneticileri, bu zorlu süreçte vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapınca duyarlılık gösterenler sokakları terk edip evlerine kapandı. Vatandaşların sokağa çıkmalarını önlemek adına her fırsatta değişik yollarla mesajlar verilirken, Kent Gazetesi Görsel Yönetmeni Yasemin Özkerem de anlamlı bir videoyla sürece destek verdi.

İşaret dili öğreten Özkerem, hazırladığı videoyla sağır-dilsizlere 'Evde kal' çağrısında bulundu. "Herkese merhaba" diyerek söze başlayan Yasemin Özkerem, "Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz korona virüsü salgını var. Lütfen evde kal. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Özkerem, "Hassas günler geçiriyoruz. Bu hepimiz için bir imtihan. İşitme engelliler için bu güne kadar böyle bir uygulama yapılmadığını görünce çağrı yapmayı görev edindim. Önce, çalıştığım gazetemin haber sitesinde videoyu yayınladık. Kendi sosyal medya hesabımda da yayın yapınca arkadaşlar da sağ olsunlar kendi sayfalarında paylaşımda bulundu. Bu hepimiz için sosyal bir görev" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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