Bursa ve çevre illerde "tam kapanma"ya uyuluyor
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Bursa ve çevre illerde "tam kapanma"ya uyuluyor

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te de vatandaşların büyük bölümü tam kapanmaya riayet etti.

Bilecik'te de vatandaşların büyük bölümü tam kapanmaya riayet etti. Yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kent merkezindeki denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan Bilecik-Sakarya kara yolunda ise normal zamanlara göre araç yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Bursa ve çevre illerde 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bursa ve çevre illerde 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bursa ve çevre illerde 'tam kapanma'ya uyuluyor
Bursa ve çevre illerde 'tam kapanma'ya uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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