BURSA Tarihi anıt ağaçtan düşen ve ayağı kırılan kediye vatandaş sahip çıktı

Tarihi anıt ağaçtan düşen ve ayağı kırılan kediye vatandaş sahip çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi anıt ağaçtan düşen ve ayağı kırılan yavru kedinin imdadına esnaf yetişti. Kedi, ilçedeki veterinerlerin kapalı olması üzerine Bursa merkezine sevk edildi.

İznik'te Kılıçaslan Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 30 metre uzunluğunda tarihi anıt ağaca tırmanan yavru kedi bir anda yere düştü. Ön sağ ayağı kırılan yavru kedinin imdadına esnaf Aziz Ağır yetişti. Ağır, acılar içinde kıvranan yavru kediyi ilçede bulunan 4 veterinere götürmesine karşın, veterinerliklerin kapalı olması üzerine sonuç alamadı. Duruma tepki gösteren esnaf, Veterinerlerin kapalı olmasına çok üzüldüm. Belediyenin zabıta ekiplerine teslim ettim dedi. İznik Belediyesi Zabıta ekipleri ise kediyi Bursa'nın merkezinde yer alan bir veterinere götürdü ve kedi tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA