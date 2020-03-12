BURSA Karacabey 9'uncu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı
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Alinur Aktaş, Karacabey, Bursa, Güncel

BURSA Karacabey 9'uncu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Karacabey 9'uncu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtıBursa'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 200'den fazla markanın ürünlerini sergilediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

12.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:42
BURSA Karacabey 9'uncu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Karacabey 9'uncu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 200'den fazla markanın ürünlerini sergilediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde açılışı yapılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. 12 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fuarda 200'den fazla marka ürünlerini sergileyecek. Fuar, hafta sonuna kadar devam edecek. Programın açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, Karacabey'deki bu organizasyonun her geçen yıl ulusal fuar olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey'in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade ederek, Bursa tarımının kalkınma için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Aygül, Karacabey Tarım Fuarı'nın tüm ilçe halkına ve çiftçilere de hayırlı olmasını diledi.

"GÜNEY MARMARA'NIN YILDIZI OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı konuşmasında tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Belediye olarak, tarıma yönelik birçok faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özkan, "Göreve geldiğimizde 3T dedik. Bunlar turizm ve teknolojiyle birlikte tarımsal faaliyetlerdi. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürerek ilçemiz, tarım ve sanayiye dayalı güçlü ekonomisi ile 'Güney Marmara'nın Yıldızı' olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Karacabey için tarım, olmazsa olmazdır. Biz bu kapsamda, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karacabey'de uluslararası gıda firmalarımız var. Tarımsal anlamda Türkiye'deki üretimin yüzde 40'ına tekabül eden salçalık domates üretimimiz var. Yine Karacabey'de çok ciddi bir hayvansal üretimimiz var. Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak ifade edilebilecek bir şehirde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU FUARLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Karacabey, tarımda ciddi altyapısı olan bir ilçemiz. Bu manada bu tür fuarlar çok önemli. Her alanda olduğu gibi tarım alanında da kendimizi geliştirmemiz lazım. Eski sistemi bir kenara bırakarak yeniliklere ayak uydurmalıyız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma her zaman destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan Tarım A.Ş. tarafından bugüne kadar 277 üreticiye 2 bin arı kovanı, zeytin sineği ile mücadele için 200 adet ekipman, 31 bin adet ahududu fidanı ve 16 bin çiftçiye 5 bin 700 adet yaban mersini fidesi dağıtımı yaptık. Mera ıslah çalışmalarımız yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. BESAŞ olarak süt alımlarımızı arttırıyoruz. Ayrıca, süt dağıtım projesine başladık. Her hafta bin 500 çocuklu aileye 5 litre süt dağıtımı yapıyoruz. Çocuklarımız sütle büyüsün ve gelişsin istiyoruz. Tarım A.Ş. tarafından 2 bin civarında hayvan dağıtımı da yaptık" şeklinde konuştu.

BURSA Karacabey 9'uncu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Kaynak: DHA

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BURSA Karacabey 9'uncu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

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