: Bursa kar yanığından korunmanın yolu güneş gözlüğü

Kar yanığından korunmanın yolu güneş gözlüğü

TÜRKİYE'deki kayak merkezlerinde özellikle sömestir tatilinin de etkisiyle yoğunluk devam ederken, uzmanlar da tatilcileri kar yanığı konusunda uyardı. Rahatsızlığın ilk belirtilerinin gözlerde ağrı, sulanma, ışık hassasiyeti, bulanık görme olduğunu belirten Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanı Doç Dr. Mehmet Erol Can, "Eğer böyle bir olaya maruz kalırsak yapmamız gereken ilk şey göz yaşı damlaları kullanmak. Asla gözümüzü ovuşturmamamız gerekiyor. Kornea tabakası daha fazla tahriş olacağı için ciddi görme kayıplarına sebebiyet verebilir" dedi.

'Kış aylarının gelmesiyle birlikte sezonu açılan kayak merkezlerinde, sömestir tatili ile birlikte yoğunluk yaşanıyor. Sömestir tatilinde son günlere yaklaşılmasına rağmen, Uludağ başta olmak üzere kış sporlarının yapıldığı merkezlerde doluluk oranı devam ediyor. Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Palandöken gibi kayak merkezlerinde tatilciler karın keyfini çıkarırken, uzmanlar da ziyaretçilere uyarılarda bulundu. Özellikle, kayak sırasında kar gözlüğünün takılmadığını beliren uzmanlar, kar yanığı olmaması için gözlüğün kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanı Doç Dr. Mehmet Erol Can, halk arasında güneş gözlüğünün yazın takıldığına dair yanlış inanış olduğunu belirterek, "Güneş gözlüğü her zaman takılan bir objedir. Ultraviyole ışınlarının kaynağı güneş ışınlarıdır. Bu ışınlar topraktan, sudan, buzdan ve kardan yansıyarak gözümüze yansımasına sebep olurlar. Gözümüzün kornea tabakası uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kaldıkları zaman fotokeratit dediğimiz korneada bir güneş yanığına sebep oluyor. Dolayısıyla aslında güneş gözlüğünü güneşin olduğu her zaman takmamız gerekiyor. Bu güneş yanığının ilk belirtileri eğer kayak yaparken koruyucu gözlük takmadıysak buna kar yanığı diyoruz. Bunun ilk belirtileri gözde ağrı, sulanma, ışık hassasiyeti, bulanık görme bazen de görme kaybıyla neticeleniyor" dedi.

'KAR YANIĞINA KARŞI YAPILACAK İLK ŞEY, GÖZ DAMLASI KULLANMAK'

Kar yanığından korunmanın en kolay yöntemi güneş gözlüğü takmak olduğunu söyleyen Can, "Uzun süre açık alanda kalacaksak mutlaka ultraviyole filtreli gözlük kullanmamız gerekiyor. Fotokromik dediğimiz daha etkili ışığı kırıcı camlar tercih edilebiliyor. Eğer böyle bir olaya maruz kalırsak yapmamız gereken ilk şey göz yaşı damlaları kullanmak, yapabiliyorsak göz kapağımız üzerinden soğuk pansuman uygulamak. Eğer hiçbir şey yapamıyorsak en yakın doktora başvurmaktır. Asla gözümüzü ovuşturmamamız gerekiyor. Ovuşturursak bu hasarlanan kornea tabakası daha fazla tahriş olacağı için ciddi görme kayıplarına sebebiyet verebilir" diye konuştu.

