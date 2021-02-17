BUDO'da sefer iptalleri
17.02.2021 07:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 07:56
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Bikeç