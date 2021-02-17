BUDO'da sefer iptalleri
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BUDO'da sefer iptalleri

17.02.2021 07:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 07:56
BUDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Bikeç

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