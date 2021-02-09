Bursa'da yapılacak Dünya Alpagut Şampiyonası kasım ayına ertelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 2-4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25-28 Kasım'a ertelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki yıl üst üste Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncüsü Bursa'da organize edilecek.

Geçen yıl kasım ayında düzenlenmesi hedeflenen ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-4 Nisan'a e ertelenen şampiyona, salgın sürecinin devam etmesinden dolayı ikinci kez ötelendi.

Alpagut, Türk milletinin ata sporlarından, "dövüş sanatı" olarak bilinirken, 40'ı aşkın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası'nın bu yıl 25-28 Kasım'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca