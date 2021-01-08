Bursa'da tekstil fabrikasında 20 kadın işçi, boyadan zehirlendi
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Bursa'da tekstil fabrikasında 20 kadın işçi, boyadan zehirlendi

08.01.2021 22:48 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:52
Bursa'da tekstil fabrikasında 20 kadın işçi, boyadan zehirlendi

BURSA, İnegöl Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 20 kadın işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

BURSA, İnegöl Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 20 kadın işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde duvar ve uyarı işaretlemeleri için boyama yapan kadın işçilerden 20'si fenalaştı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boyadaki kimyasal gazdan zehirlendiği tespit edilen işçiler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Bursa'da tekstil fabrikasında 20 kadın işçi, boyadan zehirlendi
Bursa'da tekstil fabrikasında 20 kadın işçi, boyadan zehirlendi
Bursa'da tekstil fabrikasında 20 kadın işçi, boyadan zehirlendi
Bursa'da tekstil fabrikasında 20 kadın işçi, boyadan zehirlendi
Bursa'da tekstil fabrikasında 20 kadın işçi, boyadan zehirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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