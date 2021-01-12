Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı
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Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

12.01.2021 05:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 06:09

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında kaza yapınca yaralandı.

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında kaza yapınca yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde Cüneyt A. idaresindeki motosiklete durması yönünde ikazda bulundu. "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

İlçe merkezinden Bursa-Ankara kara yolu üzerine çıkan sürücü bir süre ters yönden seyretmeye başladı. Ardından motosikletin hakimiyetini kaybeden Cüneyt A, refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Cüneyt A'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye atmak suçlarından ceza kesildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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