Bursa'da Metruk Binada Yangın
Bursa'da metruk binada yangınBursa'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı.
Bursa'da metruk binada yangın
Bursa'da 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında yaralanan olmadı.
Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven kurarak yangına 4 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan olmadı.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni bulmak için soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA