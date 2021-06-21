BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
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BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da rampayı çıktığı sırada freni boşalarak kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyonu manevra yaparak deviren sürücü olası bir faciayı önledi.

Bursa'da rampayı çıktığı sırada freni boşalarak kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyonu manevra yaparak deviren sürücü olası bir faciayı önledi. Kamyonun dorsesindeki karpuzların dökülmesi sonucu sokak 1 saat ulaşıma kapandı. Mahalle sakinleri, yola dökülen karpuzları topladı. Olay merkez Osmangazi İlçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen ve aşırı yüklü olduğu iddia edilen kamyon Sarnıç Sokak'ta freni boşalınca kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Sokak üzerinde bulunan mahallelinin üzerine kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kamyon, sürücüsünün manevra yapmasıyla devrilerek dururken kapakları açılan dorsedeki karpuzlar savrularak, yola döküldü. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzların dökülmesi sonucu sokak araç trafiğine kapandı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza sonrası karpuz tarlasına dönen yol, Bursa Büyükşehir Belediye ekiplerince temizlendi. Bazı vatandaşlar ise karayoluna dökülen karpuzları topladı.

BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ
BURSA'DA KAMYON DEVRİLDİ, SOKAK KARPUZ TARLASINA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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