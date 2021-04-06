Bursa'da görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor
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Bursa'da görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın yargılaması sürüyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde görme engelli komşusunu bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde görme engelli komşusunu bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Emirhan M'nin (26) ifadesi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Olayda yaralanan Hüsamettin K. ve eşi ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hüsamettin K, sanıktan şikayetinin devam ettiğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın akıl sağlığına ilişkin raporlarda çelişki bulunduğundan, Adli Tıp Kurumundaki bir üst kuruldan gelecek raporun beklenmesine hükmetti.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Ocak 2019'da ekmek almak için evinden çıkan Hüsamettin K, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emirhan M'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Hüsamettin K. hastanede tedaviye alınmış, Emirhan M. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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