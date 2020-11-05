Ev yangını
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Ev yangını

05.11.2020 08:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:46

Bursa'da çıkan yangında ev kullanılamaz hala geldi.

Bursa'da çıkan yangında ev kullanılamaz hala geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi, Ebu İshak mahallesinde bulunan iki katlı apartmanın ikinci katında da henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın bir saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev yangını
Ev yangını
Ev yangını
Ev yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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