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Son dakika haber... Çatı yangını

04.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:43

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Kemer Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın çıktı.

Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından dolayı yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haber... Çatı yangını
Son dakika haber... Çatı yangını
Son dakika haber... Çatı yangını
Son dakika haber... Çatı yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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