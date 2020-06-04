Bursa'da asker adaylarına koronavirüs testi
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Bursa'da asker adaylarına koronavirüs testi

Bursa'da vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılıyor.

Bursa'da asker adaylarına koronavirüs testi
04.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:26

Bursa'da vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları, kayıtları yapılan asker adaylarına çadırlarda PCR testi yapılıyor.

Şehrin 17 ilçesinde yapılan testlerden alınan örnekler, Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderiliyor.

Filyasyon ekiplerinin şehir içinde temaslıları tespit etmek çalıştığını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Vatani görevini yapmak için farklı şehirlere gidecek asker adaylarının da kontrollerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bulaş riskini en aza indirmeye çalışıyoruz. Asker adaylarımızın yanında ilimizdeki birçok farklı hedef grubuna yönelik test çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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