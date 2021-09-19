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Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi 9. Sokak'ta ikamet eden Medine Korkmaz'ın (23) hareketsiz olduğunu gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, kadının ve karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Epilepsi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Korkmaz'ın cansız bedeni, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Genç kadın ile bebeğinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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