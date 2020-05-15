Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İl Yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı
15.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:02

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İl Yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, yaşanan pandemi krizi ve içinde bulunduğumuz ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteği ile yeterli seviyeye getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ta, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İl Yöneticileri ile kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ın çalışmalarına destek verdi.

Organizasyonda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Halkına çağrıda bulunarak, kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Aktaş, bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğinin altını çizerek, "Türk Kızılay, kan bağışı organizasyonları konusundaki misyonunu yıllardır çok güzel bir şekilde üstleniyor. Ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın öndeliğinde, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretli çalışmaları ile mümkün olan en az kayıpla atlatmaya çalışıyor. Herkes bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Tabi vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara riayet etmesi ile İnşallah hep birlikte bu tehdidi yeneceğiz. Bir yandan da hayat ve kan ihtiyacı devam ediyor. Sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'da sözlerine, kan bağışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İl ve İlçe Yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Davut Gürkan, bu yıl yaşanan Covit19 salgın tehdidi ve içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalma ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın bu konudaki acil kodlu çağrısı ile birlikte vatandaşların son günlerde kan bağışı konusunda bir duyarlılık örneği sergilediklerini belirtti.

Başkan Gürkan, "Bursa'daki ekiplerimiz bu konuda teyakkuz halinde. Kan bağışı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına ellerinde gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bu süreçte Tarihi Büyükşehir Belediye Binamızın karşısındaki Heykel Kan Bağış Merkezimizde akşam saat: 22.00'den gece 02.00'a, yoğunluğa göre Sahur'a kadar hizmet veriliyor. Kent Meydanı ve Fomara 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki kan bağış merkezlerimiz ise gündüz 10.00 - 19.00 saatleri arasında kan bağışı ile ilgili hizmet veriliyor. Bu süreçte bizlere destek veren tüm hemşerilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Güney Marmara Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ise, bağışlanan kanların kullanım süresinin 42 gün olduğunu hatırlatarak, bu sebeple her zaman düzenli kan bağışlarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı

Kaynak: İHA

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