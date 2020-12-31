Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:33
Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, AA'nın

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gülmüş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğraflarını seçen Gülmüş, "spor" kategorisinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un "'Deepwater solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada" adlı karesinden yana kullandı.

Gülmüş, seçkide yer alan fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını, fotoğrafların birbirinden etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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