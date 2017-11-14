Burhaniye Briç Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak
Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, hafta sonu Balıkesir Briç İl Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, hafta sonu Balıkesir Briç İl Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Belediyenin desteği ile 'Briç 2017 Kış Dörtlüsü Şampiyonası'na körfez yöresinden 19 ekibin katılacağını anlatan Burhaniye Briç Temsilcisi Uğur Tarhal, "Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda düzenlenecek karşılaşmaların büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Karşılaşmalar, Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Şampiyonaya 19 takımın katılmasının bekliyoruz. Briç meraklılarını ilçemize bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR