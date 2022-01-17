Burdur'da yayla seracılığında Türkiye birinciliği hedefi

BURDUR (İHA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde 2010 yılında deneme amaçlı üretilen örtü altı yayla seracılığı büyük ilgi görünce, hedefler büyüdü. Son verilere göre ilçede 4 bin dekar örtü altı tarımda birçok çeşitte sebze üretimi yapılıyor. Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, örtü altı tarımın bölgeye ekonomik anlamda refah kattığını ve ticari olarak lokomotif haline geldiğini söyledi.

"Örtü altı serüveni 2010 yılında başladı"

Gölhisar ilçesinde iklimsel koşulların seracılığa uygun olduğunu kaydeden Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, "Örtü altı tarım Gölhisar ilçemizde, 2010 yılında 20 dekar alanda domates üretimiyle başladı. İlk serada, ekim, hasat ve kazanç konusunda başarı bölge çiftçisi tarafından görülünce, sera yapmaya başladılar. İklimsel koşullarından dolayı yıllarca açık arazi de domates yetiştirdik. Seracılıkta ki verimin daha fazla olduğunu ve iklimsel koşullarında uygun olması 2010 yılında başlayan örtü altı serüvenini bu günlere kadar taşıdı" dedi.

"Yatırımcılara açık bölge"

Örtü altı tarımda 50 dekar alanda topraksız üretiminde yapıldığını kaydeden İbrahim Sertbaş, "176 bin 500 dekar ekilebilir araziye sahibiz. 4 Bin dekar alanda örtü altı tarım yapıyoruz. 50 dekar alanda topraksız tarım alanına sahibiz. 5 yıldır ilçemize örtü altı tarımda yatırımcı alıyoruz. Faaliyet gösteren üreticilerimizin yüzde 50'si yerli, yüzde 50'si ise başka şehirlerden yatırım yapan üreticilerden oluşuyor. Biz ilçe dışında yatırımcılara açığız. Burada araziye yatırım yapanlar var, arayış içinde olanlarda var. Tohumculardan büyük arazi arayanlar var ama onların istediği kadar bütün yer yok maalesef. Burada toprak kıymetli" şeklinde konuştu.

"Ekonomik refah"

Örtü altı tarımın bölgeye ekonomik anlamda refah kattığını belirten İbrahim Sertbaş, "Öncelikle hane halkında ki kadın kardeşlerimiz için işsizlik ortadan kalktı. 'Serada çalışacağım' diyen kadınlarımıza iş istihdamı oluştu. Sigortalı ve sürekli çalışılan sektör oluştu. Ekonomiksel döngü, lokomotif haline geldi. Zirai ilaçlarından tutun birçok sektörü canlandırdı. Ciddi anlamda ilerleyiş var" diye konuştu.

"Ekonomik topraklar"

Diğer illere göre toprağın daha ekonomik olduğuna değinen Sertbaş, "Coğrafi ve iklimsel koşullardan dolayı burada örtü altı seracılık gece ile gündüz arasında ki farklılıklardan dolayı bitkinin gece uyuması, dinlenmesi, üretici açısından ilaçların daha az kullanılması, yer altı kaynağının çok bol olması, yani toprak, güneş, iklim, su dördü birleşince ortaya kaliteli üretim çıkıyor. Bir diğer konu da topraklarımız başka illere göre ekonomik" dedi.

"Muz serası"

Örtü altı tarım da meteorolojik olarak Gölhisar ilçesinde zeminin oluştuğunu ifade eden İbrahim Sertbaş, "Küresel ısınmanın bir getirisi diyebiliriz. Eskiden bu mevsimde kar ve buz varken şimdi hava mevsim itibariyle çok sıcak. Bölgemizde bir yatırımcı muz serası yaptı ve beklentisi çok yüksek. Burdur'da Vali Bey'in takdiri ile Melli incirinin örtü altına alınması. Burada örtü altı tarımda çok daha yetiştiricilik yapılacak" diye konuştu.

"Hedef Türkiye birinciliği"

Burdur'un Türkiye genelinde örtü altı tarımda ilk beşte olduğunu kaydeden Sertbaş, "Yayla seracılığında Burdur'un hedefi Temmuz ayından Ekim ayına kadar Türkiye birincisi olmak. Bizim bölgemizde üretilen domates ve biber ihraç ediliyor ve çok daha dayanıklı. Domates çeşitleri, biber çeşitleri, çilek, kesme çiçek, salatalık, patlıcan, marul, Kaliforniya biberi üretiliyor. Burada 15 Mart gibi dikim başlar, 30 Kasım'da hasat sona erer. Topraksız tarım da bazı yıllar 10 ay ürün alabiliyoruz. Örtü altı tarımın yanında öteden beri gelen açık alanda yem bitkisi, silajlık mısır, şeker pancarı, buğday, arpa gibi tahıl üretimi de devam etmektedir. 1886 çiftçi sayımızla hedefimizi daha yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gölhisar'a hal kompleksi"

Amaçlarının üreticiyle ihracatçıyı buluşturmak olduğunu, yapacakları hal kompleksinde, zirai ürün bayi, petrol ofisi, cami, banka ATM'si, eğitim konferans alanı olacağını dile getiren İbrahim Sertbaş, ticaret odasında kayıtlı ve hal kayıt sisteminde de kaydı olan sağlam ticari kurumlara yer vereceklerini söyledi. Yap- işlet- devret modeliyle hal kompleksi yapacaklarını belirten Sertbaş, "Yüzyıla hitap edecek alanda bu işi yapmayı planlıyoruz. Bizim yapacak olduğumuz hal kompleksinde minimum 30 tane bu işin tüccarı yer alacak" dedi.

"İlk eğitim Ocak sonu"

Sertbaş, Ocak, Şubat ve Mart ayında Ziraat Odasından yetkililerin ve tarım paydaşlarının katılacağı 'üretici bilgilendirme' toplantılarına Ocak ayı sonu itibariyle başlayacaklarını kaydetti. Toplantı konusu hakkında da açıklamada bulunan Sertbaş, "Üretici hangi ürünü bu sene ekmeli, pazarın neye ihtiyacı var. Uzman kişilerden destek alarak çiftçilerimize ve üreticilerimize bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Nisan ayında ekimler başlıyor, başlamadan bu bilgilendirme toplantıları tamamlanmış olacak. Üreticilerimize sertifikalı tohum ve fideyi topraklarına ekmelerini sağlayacağız. Bizim yapacağımız iş köprü olmak. Tarım ve tarih turizmi dışında Gölhisar'ın başka bir alternatifi yok. Biz üretmekle mükerreriz" açıklamalarında bulundu. - BURDUR