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BURDUR'DA KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyında kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

BURDUR (DHA) - Burdur'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyında kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Güne karla uyanan kent sakinleri beyaza bürünen cadde ve sokaklarda özçekim yaptı. Burdur kent merkezi mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Evlerin çatıları, araçların üzeri, yollar ve ağaç dallarında kar birikintisi oluştu. Yağış, uzun zamandır kar bekleyen kent sakinlerini mutlu etti. Kenti beyaz örtüyle kaplayan kar, doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı.

Burdurlular karla kaplı yollarda özçekim yapmayı ihmal etmedi. Kar yağışıyla kent merkezi ile Burdur-Karamanlı Karayolu'nda çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Burdur- Antalya Karayolu 7'nci kilometresinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesi de drone ile görüntülendi.

BURDUR'DA KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

BURDUR'DA KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

BURDUR'DA KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

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Burdur, kar, Güncel, Haber

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