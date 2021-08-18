Burdur' da afet bölgeleri için yardım toplantısı düzenlendi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Karadeniz bölgesinde selden zarar görenler, Ege'de, Akdeniz'de yangın afetinden etkilenen vatandaşlarımızın zararlarını en aza indirecek, yaralarına merhem olacak çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor"dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Karadeniz bölgesinde selden zarar görenler, Ege'de, Akdeniz'de yangın afetinden etkilenen vatandaşlarımızın zararlarını en aza indirecek, yaralarına merhem olacak çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor"dedi.

Burdur'da, Vali Ali Arslantaş başkanlığında geniş katılımla Sel ve Yangın Afetleri Yardım Kampanyası Toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda milletvekilleri, ilgili kurum yöneticileri, STK başkanları ve iş insanları katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Burdur tek yürek olarak destek birlikteliği gösterdi.

Vali Arslantaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz konuşma yaparak yardım kampanyası ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Vali Arslantaş ise son zamanlarda karşı karşıya kalınan orman yangınları, sel felaketleri ve bunların meydana getirdiği tahribatların giderilmesi, afetten zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi tüm kurumların seferber olduğunu dile getirdi.

"Bucak'ta konteynerler yerleştirildi"

Geçen çarşamba günü Bucak ilçesi Çobanpınar köyündeki orman yangını hatırlatan Vali Arslantaş, " Yaklaşık 300 hektar alanda etkili oldu. 24 saat içerisinde hem karadan, hem havadan yapılan yoğun müdahalelerle, devletin bütün imkanları, iş adamlarımızın iş makineleri, vatandaşlarımızın emekleri, STK'ların fedakar çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Köyde 10 evimiz tamamen yandı. Bir ev kısmen yandı. Ekili, dikili alanlarda zararlar vardı. Hayvan zararları vardı. Bugün itibariyle mağdur olan vatandaşlarımızı hayvanları teslim edildi. Dün itibariyle de konteynerleri, evleri yapılana kadar geçecek sürede vatandaşlarımızın ikamet edecekleri konteynerleri yerine konuldu, yerleştirildi"diye konuştu.

"Burdur olarak yapacaklarımızı ortaya koyacağız"

Her eve 50 bin liralık destek sağladıklarını belirten Arslantaş, " Kendi afetzedelerimiz, yangından zarar gören vatandaşlarımız başta olmak üzere, Karadeniz bölgesinde selden zarar görenler, diğer bölgelerimizde Ege'de, Akdeniz'de yangın afetinden zarar gören vatandaşlarımızın bu zararlarını en aza indirecek, yaralarına merhem olacak bu çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor. Bu amaçla da sizleri topladık. Şu anda bugün içerisinde ilçelerimizde de kaymakamlarımızın riyasetinde toplantılarımız yapıldı. El birliği, güç birliği içerisinde Burdur olarak yapabileceklerimizi ortaya koyacağız" ifadelerine yer verdi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı