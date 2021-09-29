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"Burada kivi yetişmez" dediler, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Ekonomi

"Burada kivi yetişmez" dediler, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor Mersinli üretici, yetiştirdiği kaliteli ürünlerle ihracat kapısını araladı Erdemli'de farklı ve yoğun bir aromaya sahip kiviye Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ve Romanya'dan da talep geldi Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına...

MERSİN (İHA) - "Burada kivi yetişmez" dediler, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

Mersinli üretici, yetiştirdiği kaliteli ürünlerle ihracat kapısını araladı

Erdemli'de farklı ve yoğun bir aromaya sahip kiviye Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ve Romanya'dan da talep geldi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan kiviler dalında 8 liradan alıcı buldu. Hasadıyla birlikte üreticisinin yüzünü güldüren ilk ürünler Ukrayna'ya ihraç edilecek. Farklı aromasından dolayı bölgede yetiştirilen kivilere bu yıl Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ve Romanya'dan da talep geldi.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, kivi yetiştirilemez denilen bir bölgede yöre üreticisinin yüksek kaliteli kivi üretmeyi başardığını, yakalanan kalite sayesinde de ihracat kapısının aralanıp yüzlerin güldüğünü belirtti. Şahin, "Mersin ili Erdemli ilçesi 850 rakımda Hüsametli Mahallesi'ndeyiz. Kimileri burada kivi olmaz, burada nem yok, buranın ekolojik şartları uygun değil demesine rağmen kaliteli, standartların üzerinde bir kivi üretimi gerçekleştirmiş durumdayız. Üretmiş olduğumuz bu kivilerin şu an için hasadını gerçekleştiriyoruz ve Ukrayna'ya ihraç edilmek üzere Hüsametli Mahallesi'nden pazarlıyoruz. Hasat etmiş olduğumuz kivinin dalında kilo fiyatı 8 TL'dir" dedi.

"Farklı aroması tercih sebebi"

Toprak yapısı ve güneşlenme süresinin bölgedeki kiviye ayrı bir lezzet verdiğini anlatan Şahin, "C vitamini bakımından zengin olan kiviler burada kırmızı toprağın zengin bir organik madde yüklü olmasından, aynı zamanda güneşlenme süresinin uzun olmasından dolayı ayrı bir lezzette sahip. Bu da iyi bir tercih sebebi oluyor" diye konuştu.

Üretici Celalettin Sarı ise, "5 yıl önce buraya kivi bahçesi kurduk. Bazı arkadaşların aksi yönde, burada kivi olmaz demelerine rağmen 3 yıldır meyve alıyoruz. Yetiştirdiğimiz meyveler yüksek kaliteli olmasından dolayı şu anda ihracata gidiyor. Daha itinalı bakımla daha da kaliteli meyveler alacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Erdemli'de bu yıl kivi yetiştirilen yaklaşık 800 dekarda 500 tonun üzerinde ürün bekleniyor. Her yıl üretim sahası artan kivinin yörede hasadının bir ay daha sürmesi bekleniyor.

Burada kivi yetişmez dediler, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

Burada kivi yetişmez dediler, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

Burada kivi yetişmez dediler, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Ekonomi Haberleri
'Burada kivi yetişmez' diyenlere aldırmadı, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

"Burada kivi yetişmez" diyenlere aldırmadı, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor
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Haber: 'Burada kivi yetişmez' dediler, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor - Haberler Ekonomi
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