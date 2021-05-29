Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Mustafa Aliş Haci yeniden seçildi
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Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Mustafa Aliş Haci yeniden seçildi

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Mustafa Aliş Haci yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün, başkent Sofya'da düzenlenen konferansta yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri belirlendi.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün, başkent Sofya'da düzenlenen konferansta yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri belirlendi.

Ulusal Kültür Sarayında düzenlenen konferansta yapılan oylamada Başmüftü Dr. Mustafa Aliş Haci, 3. kez ülkenin başmüftüsü seçildi.

Dr. Haci, 6,9 milyon nüfuslu Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslümanı temsilen konferansa katılan 1305 delegeden oy hakkı sahibi 1039 delegenin oyuyla yeniden aynı göreve geldi.

Konferansta, Müslüman Diyaneti'nin Yüksek Dini Şurası'nda da yer alacak 23 üyenin isimleri de belirlendi.

Başmüftü Haci, konferanstaki program konuşmasında son 5 yıllık dönemdeki çalışmalarını değerlendirerek, yeni dönem için hedeflerini dile getirdi.

Bulgaristan'daki imamların gelirlerinin artırılmasına ilişkin girişimlerde bulunacağını aktaran Haci, Müslümanların dini ve pedagojik eğitimine özel önem verileceğini söyledi.

Konferansa, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve diğer parti yetkilileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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