Bulgaristan'daki ırkçı adaylar AP'ye girmek için 'İslam düşmanlığı' yapıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılan Bulgaristan 'daki ırkçı partilerin adayları, İslam ve Türkiye karşıtı söylemlerde bulunuyor.

Bulgaristan'da AP seçimleri için yarın yapılacak oylamada, iktidardaki GERB ile parlamentoda bulunan BSP ve HÖH ile aşırı ırkçı partiler, VMRO, NFSB, VOLYA'nın adayları yarışıyor. Bulgaristan'ın 17 Milletvekili ile temsil edildiği AP'ye bu seçimlerde ülkede aşırı ırkçı partilerin adaylarının gireceği tahminleri üzerinde duruluyor. Son genel seçimlerde parlamentoya girmek için yüzde 4'lük barajı aşamayan Vazrajdane Partisi'nin (Hareket Partisi) animasyonlu seçim klibinde, elinde iki otomatik silah bulunan bir kişi parlamentoda genel kurul salonuna girerek orada bulunan milletvekillerine ateş edip katliam yaptığı görüntüleri yer aldı. Görüntüler tepki toplarken, Avrupa Gazeteciler Birliği'nin Bulgaristan temsilciliği, Vazrajdane'nin seçim klibinde şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle başsavcılığa şikayette bulundu.



'AVRUPA HRİSTİYANLARIN AVRUPASI'DIR'

AP'de 5 yıldır görev yapan, yeniden hükümet ortağı olan ırkçı Büyük Makedon Devrimci Örgütü Partisi (VMRO) adayı Angel Cambazki, seçim kampanyasında ırkçı İslam karşıtlı söylemlerini ön plana çıkardı. Ekibinin tanıtım toplantısında konuşan Cambazki, "Bulgaristan'ı bu takımla savunacağız. Vatanımızın sınırlarını mültecilerden ve İslami akımdan korumaya devam edeceğiz. Türkiye sınırına tel örgüyü ilk isteyen biz olduk. O sadece bizi değil, bütün Avrupa'yı Müslümanlardan koruyor. Avrupa'nın Hristiyan kökenlerini savunmaya devam ediyoruz. Bizim hayal ettiğimiz, bizim istediğimiz Avrupa Hristiyanların Avrupa'sıdır. Avrupa ister Ortodoks, ister Protestan, ister Katolik olsun, yeter ki tamamı sadece Hristiyan kıta olsun. Bizim Avrupa'mız ve bizim Bulgaristan'ımız böyle olmalı" dedi.

AP'de Türkiye'nin AB üyeliğine karşı sert tavırlarıyla bilenen Angel Cambazki, Avrupa'da çok kültürlü ve liberal politikaya kesinlikle karşı olduğunu, ana amacının ise İslami akımlara karşı mücadele etmek olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa ülkesi olmadığını iddia eden Cambazki, "Türkiye Avrupa ülkesi değil. Bunu hala anlamayanlar çok ağır bedel ödeyecek. Avrupa ne kültürüyle, ne tarihiyle, ne medeniyetiyle Avrupa'ya ait bir ülke değildir. Bu anlamda AB üyeliğine gerek yok, buna imkan da olamaz" dedi.

Ülkedeki Romanlara da tepki gösteren Cambazki, şehirlerden uzak yaşayanların gecekondularının yıkılmasını isteyerek, çok çocuk doğurmalarına müdahale edecek politika vaadinde bulunuyor.

Başbakan Boyko Borisov, seçim öncesi partilerin adaylarının tanıtıldığı bir programda, "Kendi partiniz dışında hangi adayı beğeniyorsunuz?" sorusuna Angel Cambazki, yanıtı verildi.

Irkçı VMRO'nun Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olan Krasimir Karakaçanov, kendi adaylarını desteklerken yaptığı konuşmalarda, İslam karşıtı birleşme mesajları veriyor. Karakaçanov, Avrupa Hristiyan olduğunu ve öyle kalması gerektiğini söyleyerek, "Benim için Avrupa Hristiyan değerlerin beşiğidir ve onu öyle korumalıyız. Onu İslam ve liberallerin istediği gibi Hristiyan yapısından uzaklaştırmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

'ORTAK AVRUPA' ORDUSU TALEBİ

Bulgaristan'ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephesi Partisi (NFSB) adayı Valeri Simenov, sosyal haklarını isteyen engelli aileleri yönelik sözleri nedeniyle Başbakan Yardımcılığı'ndan istifa etmesini ardından AP seçimlerinde ilk sıradan aday oldu. Simenov, Türkiye karşıtlığı ile biliniyor ve partisinin en büyük başarılarından birinin Türkiye sınırına tel örülmesi olarak görüyor. Türkiye'ye 'dur' diyecek bir ortak Avrupa ordusu istediğini söyleyen Simenov, "Bu ortak Avrupa ordusu, Türkiye'den gelecek olası güçlü baskıya karşı cevap verecek tek güç olacaktır. Burada NATO'dan farklı bir ortak güç kurarak, Türkiye'ye dur diyeceğiz" dedi.

LE PEN AFİŞLERİ

İrade Partisi'nin (VOLYA) AP seçim kliplerinde Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen de yer aldı. VOLYA'nın petrol ve ilaç sektöründe ülkenin ünlü işadamlarından olan Veselin Mareşki, afişlerinde Le Pen'e yer verip, AB'de milletçiler cephesi oluşturmak istediklerini söyledi.





Kaynak: DHA

- Bulgaristan