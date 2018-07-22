Bulduğu Koyunları Sahibine Ulaştırdı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kişi, bulduğu 9 koyunu sahibine ulaştırdı.

İş adamı Mustafa Çolak, işletmesinin yanındaki arazide uzun süredir otlayan koyunların sahipsiz olduğunu fark edince koyunları güvenli bir alana alarak polise haber verdi.

Koyunların Hayati Küçükkök'e ait olduğunun belirlenmesi üzerine, hayvanlar sahibine teslim edildi.

Çolak'a teşekkür eden Küçükkök, "Adak ve kurbanlık koyun alım satımı yapıyorum. Doksan koyunum var. Arazide otlatmaya çıkarmıştım. Koyunlardan 9 tanesinin kaybolduğunu ilk anda fark etmedim. Akşam fark ettik. Ağabeyimiz sağ olsun bulup teslim etti bize. Allah razı olsun ondan." dedi.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Çolak ise Küçükkök'ün mağduriyetini önlediği için mutlu olduğunu ifade etti.