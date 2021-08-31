Bülbüloğlu'ndan çimento krizine tepki

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaşanan çimento fiyatı krizine tepki gösterdi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde yaşanan çimento fiyatı krizine tepki gösterdi.

MİM-DER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, çimentoda yaşanan fiyat kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Başta çimento olmak üzere diğer İnşaat malzemelerindeki fiyat artışlarından dolayı İnşaat sektörü iş bırakma eylemine gidiyor. Son dönemde ülke gündeminde ve sosyal medyada fazlasıyla konuşulan çimento karteline karşı derneğimizin bağlı bulunduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu(İMKON) öncülüğünde başlatılması kararlaştırılan iş durdurma çağrısının süreci hakkında sizlere bilgilendirme yapacağım. Malumunuz yaklaşık 1 yıldır başta inşaat ana kalem malzemeleri demir ve çimento başta olmak üzere girdi maliyetlerinin artması ile sektörde büyük bir krizin içerisinde mücadele ediyoruz. Bu sıkıntıların çözümü noktasında İMKON'a bağlı 51 birlik, dernek ve 5 federasyonun inşaat maliyetleri üzerine çıkardığı ortak rapor 21 Mayıs 2021 tarihinde Ticaret Bakanımızın makamında ziyaret edilerek İMKON Genel Başkanımız Sayın Tahir Tellioğlu tarafından bizzat sunuldu. Bunun üzerine 9 Haziran 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığında İMKON Divan Heyeti ve Çimento üreticileri ile ortak bir toplantı yapılarak Bakan Bey tarafından üreticilere fiyatlara düzenleme yapılması telkininde bulunuldu. Ancak kartel oluşturmuş 3-5 şımarık çimento patronları o gün bantta 300 TL/ton civarında olan çimento fiyatını şu anda 450-500 TL/ton civarlarına ulaştırmıştır. Bu vurdumduymazlık üzerine yaptığımız girişimlerden netice alınmamasından ötürü geçtiğimiz günlerde yapılan İMKON Türkiye inşaat sektörü istişare toplantısında dernek başkanlarının oy birliğiyle iş durdurmaya gidilmesi kararı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bu kararın 2 Eylül 2021 tarihinde Ankara'da derneği temsilen kendisinin de bizzat katılacağı İMKON Yönetim Kurulu Toplantısında ulusal basının temsilcileri önünde tüm detaylarıyla ülke kamuoyuna açıklanacağına dikkat çeken Bülbüloğlu, "Ülke çapında bu kartelcilere karşı bugün göstereceğimiz birlik ve beraberlik 6 milyon kentsel dönüşüm ihtiyacı bulunan, en temel ihtiyaçlarımızdan konut edinme(barınma) ihtiyacı ve sektörde hep birlikte ekmek yediğimiz yüzbinlerce çalışan adına çok büyük önem taşımaktadır. Bizler bu tepkiyi hükümete değil 3-5 tane çoğu yabancı çimento kartelcilerine karşı verdiğimizi unutmadan görüş, fikir ve siyasi duruş ayrımı olmaksızın her meslektaşımın katılmasını yürekten talep ediyorum. Çimento karteline karşı iş durdurma kararının tüm detaylarını, işleyiş şeklini, süresini bu hafta içinde sizlerle özel olarak paylaşacağım. Ülke çapında meslektaşlarımız tarafından çok büyük karşılık bulacağını öngördüğümüz bu haklı ve onurlu mücadeleye Malatya adına bizlerin de gereken desteği vermemiz temennisinde bulunuyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri muvaffak etsin" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı