Bugüne kadar hiç rastlanmayan 3 yeni tür bulundu
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Bugüne kadar hiç rastlanmayan 3 yeni tür bulundu

Bugüne kadar hiç rastlanmayan 3 yeni tür bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında, bugüne kadar hiç rastlanmayan 3 likenikol mantar türü bulundu.

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında, bugüne kadar hiç rastlanmayan 3 likenikol mantar türü bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu tarafından, Yozgat ve ilçelerinin tabiat yaşamını oluşturan endemik, nadir, nesli tehlike altında olan ve ekonomik değeri olan türlerin belirlenmesi amacıyla başlatılan biyolojik çeşitlilik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat Çamlığı Milli Parkında saha incelemesinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya, bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde, hiç rastlanmayan 3 likenikol mantar türünü keşfettiklerini söyledi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Kocakaya, Çamlık Milli Parkı'nın liken florasının belirlenmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Likenikol mantarların halk arasında yosun olarak bilinen likenler üzerinde yaşamaya adapte olmuş mantarlar olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kocakaya, "Likenikol mantarlar korunmuş ve havası çok temiz olan yerlerde bulunuyor. Yozgat Çamlık Milli Parkında yaptığım arazi çalışmaları sonucunda 3 likenikol mantar örneğini teşhis ettim. Yaptığım çalışma sonrası bu mantarların daha önce Türkiye'de tespit edilemeyen 3 mantar türü olduğu ortaya çıktı. Yaptığımız literatür çalışmaları ile de Didymocyrtis epiphyscia, Lichenochora weillii ve Lichenoconium xanthoriae türlerinin doğruluğunu kesinleştirdik. Uluslararası Mycotaxon dergisinde uzman hakemler tarafından makalemiz kabul edilerek yayınlandı. Bu tür bilimsel çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da Türkiye'de tespit edilemeyen 3 mantar türünün kendi üniversiteleri tarafından tespit edilmesi dolayısıyla mutluluk duyduğunu söyledi. Rektör Karadağ, "Araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmalarla adından her alanda söz ettiren üniversitemiz bundan sonra da yapacağı yeni çalışmalarla adından sıkça söz ettirecektir. Çalışmayı başarı ile yürüten Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya'yı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Gökhan Doğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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