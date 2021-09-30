Bugün maç var mı? 30 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Avrupa'nın kupaları marçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak.
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
- 13.00 ---> Mardin BB - Gümüşhanespor ---> A Spor
- 15.30 ---> Kütahyaspor - Darıca G.Birliği ---> A Spor
- 18.00 ---> K.Karabükspor - Karşıyaka ---> A Spor
UEFA Avrupa Ligi
- 19.45 ---> Antwerp - E.Frankfurt ---> Exxen
- 19.45 ---> Fenerbahçe - Olympiakos ---> Exxen
- 19.45 ---> Legia Varşova - Leicester City ---> Yayın Yok
- 19.45 ---> Lyon - Brondby IF ---> Exxen
- 19.45 ---> Napoli - Spartak Moskova ---> Exxen
- 19.45 ---> Real Sociedad - Monaco ---> Exxen
- 19.45 ---> Sparta Prag - Glasgow Rangers ---> Exxen
- 19.45 ---> Sturm Graz - PSV ---> Yayın Yok
- 19.45 ---> Alashkert - HJK Helsinki ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Braga - Midtjylland ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Ferencvaros - Real Betis ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Genk - Dinamo Zagreb ---> Exxen
- 22.00 ---> Lazio - Lokomotiv Moskova ---> Exxen
- 22.00 ---> Ludogorets - Kızılyıldız ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Marsilya - Galatasaray ---> Exxen
- 22.00 ---> West Ham - Rapid Wien ---> Exxen
- 22.00 ---> Celtic - B.Leverkusen ---> Exxen
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- 19.45 ---> AZ Alkmaar - Jablonec ---> Yayın Yok
- 19.45 ---> CFR Cluj - Randers ---> Yayın Yok
- 19.45 ---> CSKA Sofya - Bodo Glimt ---> Yayın Yok
- 19.45 ---> LASK - Maccabi Tel Aviv ---> Yayın Yok
- 19.45 ---> KAA Gent - Anorthosis ---> Yayın Yok
- 19.45 ---> Partizan - Flora Tallin ---> Yayın Yok
- 19.45 ---> Zorya - Roma ---> Exxen
- 22.00 ---> Basel - Kairat Almaty ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Kopenhag - Lincoln City ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Feyenoord - Slavia Prag ---> Exxen
- 22.00 ---> Omonia - Karabağ ---> CBS Sport
- 22.00 ---> PAOK - Slovan Bratislava ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Tottenham - Mura ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Union Berlin - Maccabi Haifa ---> Yayın Yok
- 22.00 ---> Vitesse - Rennes ---> Yayın Yok