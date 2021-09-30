Bugün maç var mı? 30 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın kupaları marçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

13.00 ---> Mardin BB - Gümüşhanespor ---> A Spor

15.30 ---> Kütahyaspor - Darıca G.Birliği ---> A Spor

18.00 ---> K.Karabükspor - Karşıyaka ---> A Spor

UEFA Avrupa Ligi

19.45 ---> Antwerp - E.Frankfurt ---> Exxen

19.45 ---> Fenerbahçe - Olympiakos ---> Exxen

19.45 ---> Legia Varşova - Leicester City ---> Yayın Yok

19.45 ---> Lyon - Brondby IF ---> Exxen

19.45 ---> Napoli - Spartak Moskova ---> Exxen

19.45 ---> Real Sociedad - Monaco ---> Exxen

19.45 ---> Sparta Prag - Glasgow Rangers ---> Exxen

19.45 ---> Sturm Graz - PSV ---> Yayın Yok

19.45 ---> Alashkert - HJK Helsinki ---> Yayın Yok

22.00 ---> Braga - Midtjylland ---> Yayın Yok

22.00 ---> Ferencvaros - Real Betis ---> Yayın Yok

22.00 ---> Genk - Dinamo Zagreb ---> Exxen

22.00 ---> Lazio - Lokomotiv Moskova ---> Exxen

22.00 ---> Ludogorets - Kızılyıldız ---> Yayın Yok

22.00 ---> Marsilya - Galatasaray ---> Exxen

22.00 ---> West Ham - Rapid Wien ---> Exxen

22.00 ---> Celtic - B.Leverkusen ---> Exxen

UEFA Avrupa Konferans Ligi Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

19.45 ---> AZ Alkmaar - Jablonec ---> Yayın Yok

19.45 ---> CFR Cluj - Randers ---> Yayın Yok

19.45 ---> CSKA Sofya - Bodo Glimt ---> Yayın Yok

19.45 ---> LASK - Maccabi Tel Aviv ---> Yayın Yok

19.45 ---> KAA Gent - Anorthosis ---> Yayın Yok

19.45 ---> Partizan - Flora Tallin ---> Yayın Yok

19.45 ---> Zorya - Roma ---> Exxen

22.00 ---> Basel - Kairat Almaty ---> Yayın Yok

22.00 ---> Kopenhag - Lincoln City ---> Yayın Yok

22.00 ---> Feyenoord - Slavia Prag ---> Exxen

22.00 ---> Omonia - Karabağ ---> CBS Sport

22.00 ---> PAOK - Slovan Bratislava ---> Yayın Yok

22.00 ---> Tottenham - Mura ---> Yayın Yok

22.00 ---> Union Berlin - Maccabi Haifa ---> Yayın Yok

22.00 ---> Vitesse - Rennes ---> Yayın Yok

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