Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü maç takvimi ve detayları!

Bugün oynanacak maçlar arasında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar yer alıyor. TFF 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da sahne alacak mücadeleler, futbolseverlerin merakla beklediği gelişmeler arasında. Hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında kader maçları oynanırken, bu karşılaşmaların canlı yayın bilgileri de futbol tutkunlarının gündeminde. Peki, bugün 10 Mayıs'ta hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi günü hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve tüm detaylar…

Trendyol Süper Lig

16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)

19:00 Trabzonspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var

1. Lig

16:00 Ümraniyespor - Manisa FK (TRT Avaz)

16:00 İstanbulspor - Çorum FK (TRT Tabii Spor 3)

16:00 Bandırmaspor - Pendikspor (TRT Tabii Spor 2)

16:00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK (TRT Tabii Spor 1)

16:00 MKE Ankaragücü - Amed SK (TRT Spor)

16:00 Adanaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 5)

16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 5)

16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (TRT Türk)

16:00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 4)

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü maç takvimi

Premier Lig

17:00 Southampton - Manchester City

17:00 Ipswich Town - Brentford

17:00 Fulham - Everton

17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion

19:30 Bournemouth - Aston Villa

LaLiga

15:00 Valencia - Getafe

17:15 Celta Vigo - Sevilla

19:30 Mallorca - Valladolid

19:30 Girona - Villarreal

22:00 Atletico Madrid - Real Sociedad

Bugün kimin maçı var

Ligue 1

22:00 Auxerre - Nantes

22:00 Le Havre - Marsilya

22:00 Brest - Lille

22:00 Rennes - Nice

22:00 Montpellier - PSG

22:00 Angers - RC Strasbourg

22:00 Monaco - Lyon

22:00 Toulouse - Lens

22:00 Reims - Saint-Etienne

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü maçları

Serie A

16:00 Como - Cagliari

19:00 Lazio - Juventus

21:45 Empoli - Parma