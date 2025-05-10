Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü maç takvimi ve detayları!
10 Mayıs Cumartesi günü, futbol heyecanı hem Türkiye Süper Lig'inde hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler, tuttukları takımların maçlarını kaçırmamak için günün programını araştırıyor. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi nefes keserken; Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi Avrupa'nın üst düzey liglerinde de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 10 Mayıs 2025 Cumartesi gününde oynanacak maçlar…
Bugün oynanacak maçlar arasında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar yer alıyor. TFF 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da sahne alacak mücadeleler, futbolseverlerin merakla beklediği gelişmeler arasında. Hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında kader maçları oynanırken, bu karşılaşmaların canlı yayın bilgileri de futbol tutkunlarının gündeminde. Peki, bugün 10 Mayıs'ta hangi maçlar var? 10 Mayıs Cumartesi günü hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve tüm detaylar…
Trendyol Süper Lig
16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa (beIN Sports MAX 1)
19:00 Trabzonspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Ümraniyespor - Manisa FK (TRT Avaz)
16:00 İstanbulspor - Çorum FK (TRT Tabii Spor 3)
16:00 Bandırmaspor - Pendikspor (TRT Tabii Spor 2)
16:00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK (TRT Tabii Spor 1)
16:00 MKE Ankaragücü - Amed SK (TRT Spor)
16:00 Adanaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 5)
16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 5)
16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (TRT Türk)
16:00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 4)
Premier Lig
17:00 Southampton - Manchester City
17:00 Ipswich Town - Brentford
17:00 Fulham - Everton
17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion
19:30 Bournemouth - Aston Villa
LaLiga
15:00 Valencia - Getafe
17:15 Celta Vigo - Sevilla
19:30 Mallorca - Valladolid
19:30 Girona - Villarreal
22:00 Atletico Madrid - Real Sociedad
Ligue 1
22:00 Auxerre - Nantes
22:00 Le Havre - Marsilya
22:00 Brest - Lille
22:00 Rennes - Nice
22:00 Montpellier - PSG
22:00 Angers - RC Strasbourg
22:00 Monaco - Lyon
22:00 Toulouse - Lens
22:00 Reims - Saint-Etienne
Serie A
16:00 Como - Cagliari
19:00 Lazio - Juventus
21:45 Empoli - Parma