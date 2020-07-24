Buca'da 5 bin 400 tonluk kaçak moloz operasyonu
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Buca'da 5 bin 400 tonluk kaçak moloz operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde, kırsal bölgelerde olduğu kadar kent merkezinde de kaçak molozla mücadele sürerken, yapılan tüm uyarılara rağmen sanayi sitesindeki bazı bölgelerde kaçak moloz dağına dönüşen alana neşter vuruldu.

Buca'da 5 bin 400 tonluk kaçak moloz operasyonu
24.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:04

İzmir'in Buca ilçesinde, kırsal bölgelerde olduğu kadar kent merkezinde de kaçak molozla mücadele sürerken, yapılan tüm uyarılara rağmen sanayi sitesindeki bazı bölgelerde kaçak moloz dağına dönüşen alana neşter vuruldu. Araziden tam 5 bin 400 ton moloz kaldırılırken, alan beton bariyerlerle koruma altına alındı.

Ağırlıklı olarak mobilya sanayisinin yoğunluk gösterdiği Seyhan Mahallesi'nde yer alan milli emlak arazisi, kaçak moloz dökenlerin adresi haline gelince Buca Belediyesi harekete geçti. Uygulanan cezalara rağmen, mobilya artıkları başta olmak üzere sanayi atıkları ve çöplerin döküldüğü dev alana belediye tarafından müdahale edildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde alandaki atıkların çevreye verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmak için Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu araziye kepçelerle girerek moloz dağını yok etti.

5 bin 400 moloz kaldırıldı

Ekiplerin, gün boyu yoğun mesaiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, alandaki moloz kamyonlarla İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Harmandalı'ndaki moloz döküm sahasına taşındı. Araziden toplamda tam 5 bin 400 ton moloz kaldırılmış oldu. Alanın yeni kaçak moloz dökümlerine kapatılması için de Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri, beton bariyerlerle araziyi koruma altına aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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