Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı
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Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı

Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Buca Ceza ve İnfaz Kurumu'nun taşınması ile ilgili süreçte sona gelindi.

İzmir'de Buca Ceza ve İnfaz Kurumu'nun taşınması ile ilgili süreçte sona gelindi. Konuyla ilgili olarak Ankara'da temaslarda bulunan AK Parti Buca İlçe Başkanı Av. Hakan Kalfaoğlu, Buca Belediyesinin de görüşlerinin alınıp sürece dahil edildiğini ifade ederek, nihai aşamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığında imar planlarının yapılarak gerçekleştirilmesi noktasında mutabakat sağladıklarını açıkladı.

Buca Cezaevi'nin kaldırılması ile ilgili sürecin AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı dönemindeki projelerinden birisi olduğunu hatırlatan AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ile görüştüklerini, bakanlıkta gelinen süreci değerlendirdiklerini ifade etti. Kalfaoğlu, nihai aşamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığında imar planlarının yapılarak gerçekleştirilmesi noktasında mutabakat sağladıklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte şehir merkezinde kalan Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla birlikte kentin önemli bir çekim merkezi olacağını belirten Kalfaoğlu, kararın İzmir'e ve Buca'ya hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi. - İZMİR

Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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