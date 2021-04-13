Bu yılın mahyası "Tedbir al, tevekkül et" mesajı taşıyacak
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Bu yılın mahyası "Tedbir al, tevekkül et" mesajı taşıyacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak

Eskişehir Reşadiye Camii, Ramazan ayı geleneklerinden biri olan mahya açma kültürüne bu sene de sahip çıkarak "Tedbir al, tevekkül et" mesajı yansıtıyor.

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Eskişehir Reşadiye Camii, Ramazan ayı geleneklerinden biri olan mahya açma kültürüne bu sene de sahip çıkarak "Tedbir al, tevekkül et" mesajı yansıtıyor.

Geleneksel olarak Osmanlı döneminden bu yana Eskişehir Reşadiye Camii'nde sürdürülmekte olan mahya geleneği bu yıl da devam ediyor. Ramazan ayının ilk gününde asılan mahyada bu sene korona virüs sebebiyle vatandaşları uyarmak adına "Tedbir al, tevekkül et" yazısı olacak. Eskişehirli elektrik teknisyeni ve Eskişehir'deki tek mahya ustası Ahmet Namık Akdoğan, 219 ampulden meydana gelen ve 30 metre uzunluğundaki mahya ve Osmanlı döneminden beri sürdürülen gelenek hakkında bilgi verdi.

Ahmet Namık Akdoğan, konu ile ilgili konuşurken, "Biz her sene gelenek haline getirdiğimiz mahyamızı bu sene de asıyoruz. Nasip olursa akşama yetiştirip Eskişehir halkına sergilemek istiyoruz. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şifa temasıyla, biz de toplam 219 ampul kullanarak 'Tedbir al, tevekkül et' yazısını camimizin minareleri arasına yazıyoruz. Kamu spotu niteliğinde olacak. İnsanları pandemi döneminde tedbirlerini alıp Allah'a tevekkül etmeleri için teşvik etmek istiyoruz. Ramazan ayının huzur ve bereket içinde geçmesiyle bu sene de mahyamızı Eskişehir halkına sergiliyoruz" diye konuştu.

Açılan mahyanın hazırlanma süreci hakkında da konuşan Akdoğan, "Ben ilk önce bir şablon hazırlıyorum. Yazılacak olan yazı için şablonda nereye ampul asılması gerekiyorsa orayı işaretliyorum. Arkadaşlarımız da 2 ile 3 gün içerisinde şablona göre dizilimi hazırlıyorlar. Her yıl yaptığımız için kalıp halinde bir askı dizimiz var. O askılara ampul ve duyları yerleştirerek yazının ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Bu işlemler bittikten sonra da iki minare arasında gergin duran çelik halatlara mahyamızı asıyoruz" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak
Bu yılın mahyası 'Tedbir al, tevekkül et' mesajı taşıyacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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