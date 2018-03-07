AFRİN HAREKATI'NDA 47. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Bu Yıl 3 Tünelin Daha Açılışını Gerçekleştireceğiz"

Kalkınma Bakanı Elvan, "Akdeniz Sahil Yolu özellikle batıyla bağlantının güçlendirilmesi açısından son derece önemli. Şu an itibarıyla 10 tünel ve 2 viyadük açtık. İnşallah bu yıl 3 tünelin daha açılışını gerçekleştireceğiz.

Bu Yıl 3 Tünelin Daha Açılışını Gerçekleştireceğiz

Kalkınma Bakanı Elvan, " Akdeniz Sahil Yolu özellikle batıyla bağlantının güçlendirilmesi açısından son derece önemli. Şu an itibarıyla 10 tünel ve 2 viyadük açtık. İnşallah bu yıl 3 tünelin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Yolun sonuna ulaşıyoruz." dedi

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et