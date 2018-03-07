Kalkınma Bakanı Elvan, " Akdeniz Sahil Yolu özellikle batıyla bağlantının güçlendirilmesi açısından son derece önemli. Şu an itibarıyla 10 tünel ve 2 viyadük açtık. İnşallah bu yıl 3 tünelin daha açılışını gerçekleştireceğiz. Yolun sonuna ulaşıyoruz." dedi