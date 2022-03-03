Bu ne hal Sosa! Elindeki alkol şişesiyle otel çıkışı oyuncu Özlem Yıldız'la yakalandı - Haberler

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Bu ne hal Sosa! Elindeki alkol şişesiyle otel çıkışı oyuncu Özlem Yıldız'la yakalandı

Diğer - Spor
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Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa otel çıkışı görüntülenince katıldığı etkinlikte dans ettiği Gamze Orman ve Özlem Yıldız'ı aracına almadı. Oyuncu Özlem Yıldız, otel çıkışı alkol şişesini saklamaya çalışan Sosa için, "Alakam yok" dedi.

18 yıllık eşiyle ayrıldıktan sonra sancılı günler yaşayan Arjantinli futbolcu, eğlence çıkışında ünlü sunucu Özlem Yıldız ve Gamze Orman ile birlikte mekandan ayrıldı. Takvim'deki habere göre; kameraları gören Özlem Yıldız "Benim Sosa'yla bir alakam yok" derken, yanındakilere "Sosa'nın yanına gitmeyin, taksiye binip gidin" dediği duyuldu.

Bu ne hal Sosa! Elinde alkol şişesiyle otel çıkışı oyuncu Özlem Yıldız'la yakalandıSoldaki Özlem yıldız, yanındaki Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman

MONTUNUN İÇİNE SAKLADI

Arjantinli yıldızın, montunun içine içki şişesi saklamaya çalışması, sosyal medyada taraftarların tepkisini topladı. Sosa, Özlem Yıldız ve Gamze Orman ile birlikte yakalanınca açıklama yapmadı. Orman geçtiğimiz gece Sosa ile dans ettiği anları da hesabından paylaştı.

Bu ne hal Sosa! Elindeki alkol şişesiyle otel çıkışı oyuncu Özlem Yıldız'la yakalandı

"BİLGİNİZ OLSUN"

Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu. Ünlü isim yakalanmasının ardından "Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!" dedi.

Bu ne hal Sosa! Elinde alkol şişesiyle otel çıkışı oyuncu Özlem Yıldız'la yakalandı

Bu ne hal Sosa! Elindeki alkol şişesiyle otel çıkışı oyuncu Özlem Yıldız'la yakalandı

Bu ne hal Sosa! Elinde alkol şişesiyle otel çıkışı oyuncu Özlem Yıldız'la yakalandı

Bu ne hal Sosa! Elinde alkol şişesiyle otel çıkışı oyuncu Özlem Yıldız'la yakalandı

Diğer - Spor

Özlem Yıldız, Fikret Orman, Fenerbahçe, Jose Sosa, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

duyarlı vatandaş:

asgari ücretle çalışan taraftar da bilet alıp size destek oluyor. beyin yok tabii

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