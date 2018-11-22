Bu mahallede kışın sadece 4 kişi yaşıyor

4 kişinin yaşadığı mahalle havadan böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi'nde kışın 2 hanede toplam 4 kişi yaşıyor.

Türkiye'nin en az nüfuslu mahallesi olan Kıroğlu'nda yazın 10, kışın ise 2 hanenin bacası tütüyor. Mahallede kışın 2 hanede 4 kişi, yazın ise 10 hanede 20-30 kişi yaşıyor. Camisi de bulunan mahallede cemaat azlığından dolayı imam bulunmuyor. Az insanla yaşamaya alışan mahalle sakinleri emekli olan vatandaşları büyükşehirlerin kalabalığından kaçarak böyle az insan bulunan huzurlu yerlerde yaşamaya davet ederken, devamlı sessiz bir yerde yaşamanın ise zor olduğunu söylediler.

Kendi mahallelerinin de Kıroğlu Mahallesi gibi az sayıda insan yaşadığını ve sessizliğin zaman zaman sıkıntı oluşturduğunu ifade eden Muharrem Tuksal, "Kıroğlu Mahallesi Türkiye'nin en küçük mahallesi olarak dikkat çekiyor. Zamanında 10-15 hane vardı. Mahalle halkının çoğu okuyup, memur olup buradan ayrıldılar. Kışın burada 2 hanede 4 kişi yaşıyor. Yazın ise 15-20 hanede yaklaşık 30-35 kişi yaşıyor. Bir ihtiyacımız olduğunda mahalleler arası telefonla görüşerek birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz mahalleler arası olarak devam ediyor. Camimiz de var ama kimse yok. İmam da yok cami boş. Sessizlik iyi bir şey değil. Çoğu insan böyle kimsenin olmadığı bir yerde yaşamak istemez. Sadece kafanızı dinliyorsunuz. Büyükşehirlerde yaşayanlar böyle sakin yerlerde yaşamak ister ama devamlı burada yaşayan insanlar da ses, komşu ve yakın çevre ister. Biz de burada kışın kalmıyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. Gündelik ihtiyaçlarımızı ise haftalık alıp geliyoruz. Haftalık almazsak, aç kalırız" dedi.

Öte yandan Türkiye'nin en az nüfuslu mahallesinin muhtarlığını Türkiye'nin en yaşlı muhtarı Mahmut Demiral yapıyor.